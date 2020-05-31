Студия Netflix купила один из самых старых и известных кинотеатров в Лос-Анджелесе под названием Egyptian Theatre. Это место было открыто в далеком 1922 году и существует до сих пор. Компания будет использовать свое приобретение для проведения крупных мероприятий связанных с миром кино, а также для показа премьер.

Журналисты издания Hollywood reporter сообщают, что сумма сделки держится в секрете. При этом бывшие владельцы кинотеатра, компания American Cinematheque сохранила за собой право проводить показы по выходным дням, разумеется, после окончания эпидемии коронавируса.

В целом покупка кинотеатра это отличный шаг для Netflix в сторону премии Оскар. Дело в том, что по правилам киноакадемии, претендовать на получение номинации в этой престижной премии могут лишь те проекты, которые шли в прокате в кинотеатре США в течение недели.