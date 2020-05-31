Спорт, любовь и философия: популярные фильмы Клинта Иствуда

В день 90-летия актера и режиссера предлагаем несколько его фильмов.

К 90-летию голливудской звезды Клинта Иствуда «Известия» опубликовали топ фильмов его режиссерских работ с участием самого актера. Самоизоляция – лучшее время, чтобы вспомнить старые добрые картины самого разного характера.

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Прежде всего, обратите внимание на ленту «Непрощенный» 1992-го года выпуска. Эта картина отличается от типичных американских вестернов отсутствием романтизма. Главный герой в годах и переосмысливает жизнь. Это не приключение, это философия. В 1993 году лента получила 4 «Оскара», Иствуд был признан благодаря ей лучшим актером и режиссером одновременно.

В 1995-м году режиссер снял один из самых сентиментальных фильмов современности — «Мосты округа Мэдисон». И вновь в центре внимания – люди в возрасте. Типичный любовный треугольник становится под взглядом Иствуда совсем не банальным.

Картиной «Малышка на миллион» 2004-го года режиссер переосмыслил жанр спортивной драмы и вновь получил 4 статуэтки «Оскара». Картина вновь наполнена философией и мыслями о месте человека в обществе.