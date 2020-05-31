Райан Гослинг станет оборотнем

Райан Гослинг исполнит главную мужскую роль в ремейке очень старого хоррора «Человек-волк». Разработкой проекта займется студия Universal. Как сообщает издание Variety, имя режиссера пока неизвестно, хотя кандидатов было много, ни один из них не устроил кинобоссов. Главным кандидатом в данный момент считается Колин Финли, известный своим проектом Bad Education.

О сюжете фильма пока ничего неизвестно, кроме того, что главный герой будет оборотнем, который крайне негативно реагирует на определенные фазы луны. Действие картины будет происходить в современном мире, а по своему духу картина будет напоминать триллер «Стрингер».

Напомним, впервые «Человек-волк» был снят аж в 1941 году. Тогда главным героем также выступал оборотень, который нападал на людей, а задачей персонажей было выяснить, кто же из их близких друзей на самом деле монстр.