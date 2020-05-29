Создатель «Чернобыля» займется экранизацией романа «Волхв»

Кинематографист Йохан Ренк, известный своей работой над проектом «Чернобыль», готов приступить к работе над новым сериалом. По словам самого Ренка, он планирует заняться экранизацией романа «Волхв» автора Джона Фаулза. Эту информацию косвенно подтвердил сам Йохан, выложив новый пост в своем официальном аккаунте в Instagram с подписью «что-то грядет».

Журналисты издания Variety также подтвердили, что проект уже в стадии реализации, заниматься им будет студия Neal Street Productions. В данный момент с Ренком ведутся переговоры, но вряд ли режиссер откажется от этого амбициозного сериала.

Напомним, роман «Волхв» был впервые опубликован в 1965 году. Книга рассказывает о молодом учителе Николасе, который приезжает работать на отдаленный греческий остров. В процессе он знакомится с необычным стариком по имени Морис. Он оказывается совсем не тем, за кого себя выдавал.

«Волхва» уже пытались превратить в полноценный фильм, но зрители, критики и даже сам автор романа остались недовольны результатом. Надеемся, что у Йохана Ренка результат будет получше.