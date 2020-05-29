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Студия Warner Bros. готовится к работе над новым проектом про Харли Квинн

Следующее появление Марго Робби на большом экране может случиться раньше, чем все думали.

Студия Warner Bros. готовится к работе над новым проектом про Харли Квинн
Кадр из фильма "Отряд самоубийц". Фото: Warner Bros.

Журналисты издания CBR сообщают, что студия Warner Bros. начала обсуждение места персонажа Харли Квинн в проектах следующего года. В  целом это может означать, что персонаж актрисы Марго Робби получит либо сольный проект, либо вновь окажется в одной картине сразу с несколькими героями, как в «Хищных птицах» 2019 года.

Актриса впервые появилась в качестве персонажа Харли Квинн в 2016 году в фильме «Отряд самоубийц» режиссера Дэвид Эйера. После того как популярность персонажа взлетела до небес, появились первые сообщения о совместной работе с Джаредом Лето в роли Джокера. Но этот фильм так и не вышел, зато появились «Хищные птицы», которые были разгромлены как критиками, так и зрителями. В общемировом прокате картина собрала чуть более 200 миллионов долларов, при бюджете в 84 миллиона, что можно считать провалом, в особенности для «супергеройского» кино.

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