Студия Warner Bros. готовится к работе над новым проектом про Харли Квинн

Журналисты издания CBR сообщают, что студия Warner Bros. начала обсуждение места персонажа Харли Квинн в проектах следующего года. В целом это может означать, что персонаж актрисы Марго Робби получит либо сольный проект, либо вновь окажется в одной картине сразу с несколькими героями, как в «Хищных птицах» 2019 года.

Актриса впервые появилась в качестве персонажа Харли Квинн в 2016 году в фильме «Отряд самоубийц» режиссера Дэвид Эйера. После того как популярность персонажа взлетела до небес, появились первые сообщения о совместной работе с Джаредом Лето в роли Джокера. Но этот фильм так и не вышел, зато появились «Хищные птицы», которые были разгромлены как критиками, так и зрителями. В общемировом прокате картина собрала чуть более 200 миллионов долларов, при бюджете в 84 миллиона, что можно считать провалом, в особенности для «супергеройского» кино.