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Квентин Тарантино назвал лучший фильм прошлого десятилетия

Знаменитый режиссер сделал весьма неожиданный выбор.

Квентин Тарантино назвал лучший фильм прошлого десятилетия
Квентин Тарантино. Фото: globallookpress

Режиссер Квентин Тарантино назвал лучший, по его мнению, фильм, снятый в прошлом десятилетии. Во время беседы с журналистами издания Premiere кинематографист назвал самую примечательную кинокартину, которая запомнилась ему больше всего. Выбор Квентина пал на проект «Социальная сеть» режиссера Дэвида Финчера. Как он объяснил, этот фильм лучший, просто потому, что он лучший и у него буквально нет конкурентов на рынке.

Картина «Социальная сеть» была снята в 2010 году и показала зрителям историю становления социальной сети Facebook, без скучного документализма и с хорошими актерами. Главную роль Марка Цукерберга исполнил Джесси Айзенберг. Сюжет рассказал не только о моментах расцвета Facebook, но и более темные истории социальной сети, например судебные тяжбы между создателями новинки, вскоре перевернувшей всю Сеть.

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