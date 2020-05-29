Кейт Бланшетт снимется в экранизации видеоигры Borderlands

Актриса Кейт Бланшетт исполнит одну из главных ролей в экранизации видеоигры Borderlands («Пограничные земли» в переводе на русский). Звезде трилогии «Властелин колец» досталась роль персонажа по имени Лилит, которая обладает сверхъестественными способностями. Проектом Borderlands в данный момент занимается студия Lionsgate.

Режиссер картины Элай Рот заявил журналистам издания Explore Entertainment, что он несказанно рад поработать над проектом вместе с Бланшетт. Они уже отлично сработались в «Тайне дома с часами». По словам режиссера, актриса может буквально заставить сиять любую сцену в фильме, вне зависимости от жанра.

Сюжет видеоигры Borderlands рассказывает о загадочной планете Пандора (не путать с точно такой же планетой из «Аватара»), на которой спрятано Хранилище, полное богатств и невиданных технологий. Именно это место ищет Лилит вместе с компанией троих друзей.