Умение убеждать: Киану Ривз настоял на названии франшизы «Джон Уик»

Сценарист фильма «Джон Уик» Дерек Колстад поделился забавной историей со съемочной площадки проекта. Как рассказал мужчина журналистам издания Comicbook, изначально картина должна была называться совсем иначе, но весь план испортил Киану Ривз.

Первый фильм франшизы планировалось назвать Scorn, то есть «Презрение», в переводе на русский. Все было утверждено и никакие изменения не планировались, пока в дело не вступил исполнитель главной роли. Все дело в том, что каждый раз на съемочной площадке Ривз называл картину не иначе как «Джон Уик», день за днем, а другое название просто игнорировал. В итоге это так всем надоело, что о «Презрении» решили забыть навсегда и появился «Джон Уик». Как мы все теперь знаем, решение оказалось правильным, ведь ныне это имя знают практически все любители кино.

Напомним, премьера четвертого фильма об убийце с моральными принципами перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса.