Кино перешло в реальность: актриса Марион Котийяр заразилась коронавирусом

Хотя коронавирус уже не выглядит таким опасным, как в начале пандемии, все же стоит относиться к болезни легкомысленно. Издание Paris Match сообщило о том, что французская актриса Марион Котийяр заразилась CoViD-19. О самочувствии звезды стало известно от Гийома Кане, возлюбленного Котийяр. Болеют они вместе, но по словам мужчины беспокоиться не о чем, так как у обоих коронавирус проходит в легкой форме. Сама актриса комментариев пока не давала.

Напомним, Марион Котийяр снялась в таких известных фильмах, как «Заражение», «Начало», «Такси» и «Кредо убийцы». Отношения с Гийомом Кане начались в далеком 2007 году, а в 2011-м у них родился ребенок, однако звезды до сих пор не спешат официально регистрировать брак.

От коронавируса также не уберегся актер Том Хэнкс вместе со своей супругой Ритой Уилсон. Оба смогли победить заразу и теперь активно помогают тем, кто находится на грани жизни и смерти, сдавая свою кровь и плазму.