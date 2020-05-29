Шоу продолжается: по мотивам фильма «Апгрейд» снимут сериал

Отличные новости для поклонников фильма «Апгрейд»: вскоре проект превратится в сериал, причем название и режиссер останутся старыми. Как сообщает издание Deadline, Ли Уоннелл продолжит руководить съемочным процессом, а вот главный герой будет абсолютно новым.

Сюжет развернется через неизвестное количество лет после событий оригинального фильма. Что случилось с автомехаником Грейем, после того как его полностью поглотил антагонист, неизвестно. Но технологии начали развиваться и в тело нового героя вновь будет вживлен чип искусственного интеллекта STEM, который будут активно использовать для борьбы с преступностью.

Напомним, фильм «Апгрейд» вышел в 2018 году и при своем невероятно скромном бюджете в 5 миллионов долларов собрал в прокате более 16 миллионов. Многие считают, что главной причиной успеха стал актер Логан Маршалл-Грин, исполнивший главную роль. Артист, к слову, визуально схож с Томом Харди.

Режиссер Ли Уоннелл уже зарекомендовал себя с лучшей стороны в киномире. После «Апгрейда» он снял «Человека-невидимку», который собрал уже 122 миллиона долларов при бюджете всего в 7 миллионов.