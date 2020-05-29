Выходные у телевизора: какие мультфильмы можно посмотреть всей семьей

Лето еще не наступило, самоизоляция продолжается, и чем себя занять, когда все дела переделаны в …дцатый раз? Присаживайтесь всей семьей на диван, да поудобнее, и включайте мультфильмы!

Мы подобрали несколько замечательных анимационных картин, которые захватят и увлекут не только детей. Любой родитель, а то и поколение постарше, посмотрит пару-тройку мультфильмов из нашего списка с удовольствием. И попросит добавки, то есть продолжения!

«Головоломка» (2015, реж. Пит Доктер)

Жизнь человека невозможна без эмоций. Но что будет, если вдруг он не сможет испытывать радость? Или печаль? Чем начнет руководствоваться и как справляться с ситуациями, требующими соответствующих реакций?

В мозговом центре 11-летней девочки Райли случилось непоправимое – эти самые эмоции повздорили между собой и… пропали.

Им нужно во что бы то ни стало вернуться в мозговой центр, иначе всех воспоминаний, связанных с радостью и печалью, девочка лишится. На экране зрителям предстоит окунуться в удивительный мир человеческого разума.

Мультфильм получил награду американской киноакадемии «Оскар» как лучший анимационный фильм 2016 года.

«ВАЛЛ-И» (2008, Эндрю Стэнтон)

(Не)далекое будущее. Планета непригодна для жизни, истощена, опустошена и погребена под миллионами тонн мусора. Нет ни единой живой души, есть только робот, который занимается расчисткой земли и сортировкой хлама. День за днем, год за годом он занят только разборами на полигоне отходов.

Пока на землю не приземляется разведывательный робот-агент Ева, посланный людьми на землю с космического корабля. Оказалось, умная Ева ищет что-то, что позволит человечеству считать планету пригодной для жизни – тогда люди будут готовы вернуться. Но смогут ли?

«Вверх» (2009, Пит Доктер, Боб Питерсон)

Карл Фридриксен, ворчливый старик-одиночка, отправляется в тревел-полет на тысяче воздушных шаров – об этом они мечтали вместе с покойной супругой, вдохновившись известным путешественником.

Но взлетел герой не один, как планировал. С ним оторвался от земли маленький соседский мальчик – полная противоположность старику: оптимист и весельчак, с которым никогда не бывает скучно.

Добрый, трогательный, смешной и глубокий фильм о том, что главное в жизни – не сама мечта, а движение ей навстречу. Именно процесс порой важнее результата, а также те люди, которые тебя окружают в этот момент. А еще стоит внимательно относиться к этим самым желаниям и мечтам – они действительно ваши, или вы их у кого-то подсмотрели?

«Большое путешествие» (2019, Василий Ровенский, Наталья Нилова)

Проблема буквально свалилась на голову бурого медведя в самый неожиданный момент. Аист из центра доставки малышей нес мохнатого кроху его родителям, но что-то пошло не так – и косолапый враз стал отцом.

Только вот вся беда в том, что медвежонок, упавший с небес, оказался не обычным, а черно-белым маленьким пандой. Что теперь делать с ним, герой не представляет.

Хотя, один выход есть: отправиться в трудное путешествие и отнести кроху его настоящим родителям. По пути он встречает не только кучу опасностей, но и находит настоящих друзей, а малыш обретает семью.

«Унесенные призраками» (2001, реж. Хаяо Миядзаки)

Никакая подборка мультфильмов не будет полной без произведений легендарного оскароносного японского сказочника Хаяо Миядзаки. Мастер привнес в индустрию анимационных фильмов невероятные сюжеты, персонажей и истории.

Богатая фантазия режиссера нашла отражение в сердцах миллионов поклонников аниме. И его мультфильмы любимы многими поколениями зрителей независимо от возраста, пола и национальности.

«Унесенные призраками» — добрая сказка о непростом испытании, выпавшем на долю маленькой, но очень отважной девочки Тикиро. Вместе с родителями, которых заколдовали, она оказалась в царстве духов и вынуждена искать способ спастись. А также разгадать не одну тайну этого фантастического мира. Неравнодушными не останутся ни дети, ни их родители!