Социальная кинодистанция: Роспотребнадзор огласил список требований к кинотеатрам

Сотрудникам кинотеатров нельзя будет есть на рабочих местах, а также придется держаться друг от друга подальше.

Хотя эпидемия коронавируса в России все еще не побеждена, многие уже начинают готовиться к выходу из затянувшейся самоизоляции. Это касается и кинотеатров, которые были полностью закрыты для зрителей в течение долгого времени. В четверг, 28 мая, Министерство культуры совместно с Роспотребнадзором представило рекомендации, которым придется следовать всем кинотеатрам в стране до тех пор, пока коронавирус не будет представлять опасность. Все уже слышали о том, что зрителям будут измерять температуру перед сеансами, а также между гостями кинотеатров будет оставаться как минимум одно свободное место. А что же насчет работников заведений?

Температуру будут проверять и у них. А те, у кого она будет повышена, отправятся домой. Если это возможно, то все будут работать удаленно. Также нельзя будет обедать на рабочем месте. Кинотеатры должны будут обеспечить своих работников защитными масками и перчатками, причем менять их нужно будет каждые три часа. Социальная дистанция не изменится, гости и сотрудники кинотеатров должны будут находиться на расстоянии полутора метров друг от друга, причем гости смогут избежать этого, если являются членами одной семьи или проживают в одной квартире.