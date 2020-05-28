Компания Apple поможет Мартину Скорсезе снять новый фильм с Ди Каприо и Де Ниро

Компания Apple поможет в создании нового фильма «Убийцы цветочной луны» легендарному режиссеру Мартину Скорсезе, сообщает издание Deadline. Ранее на этот ответственный пост также претендовала компания Netflix, но в итоге что-то пошло не так и видеосервис остался не у дел.

Теперь у проекта такая судьба: за его показ в обычных кинотеатрах отвечает студия Paramount, после чего «Убийцы цветочной луны» появятся в видеосервисе Apple TV+.

У экранизации популярной книги Дэвида Гранна довольно необычная история. Сначала Paramount решила заняться съемками проекта, но предложенный бюджет в районе 200 миллионов долларов напугал студию, так что компания решила заняться поиском поддержки на стороне. В итоге юристы Скорсезе выбрали для этих целей именно компанию Apple.

Сюжет расскажет о событиях, произошедших в Оклахоме в начале XX века. Внезапное обнаружение нефти на территории обитания одного из местных племен индейцев вызвала череду загадочных убийств. Главные роли в проекте исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, дата начала съемок пока не назначена.