Том Хэнкс исцелился от коронавируса, но продолжает помогать пострадавшим

Хотя Том Хэнкс вместе со своей супругой сумел успешно справиться с коронавирусом, он все еще продолжает бороться с болезнью и помогать людям, которым необходимо лекарство.

В минувшую среду, 27 мая, актер выложил новый пост в свой личный аккаунт в Instagram. Хэнкс показал фотографии, на которых он, похоже, жертвует свою плазму, чтобы помочь в борьбе с CoViD-19. Плазма, полученная из крови переболевших коронавирусом людей, таких. как Хэнкс, может содержать антитела, которые потенциально могут помочь другим бороться с болезнью.

Напомним, актер и его жена Рита Уилсон были госпитализированы в Австралии в начале марта после того, как у них был подтвержден коронавирус. Хотя Хэнкс перенес заболевание без серьезных последствий, его жене повезло меньше. Уилсон рассказала об ужасных симптомах, включая лихорадку и озноб, которые она испытывала.