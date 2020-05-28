Слезы были настоящими: создатель «Логана» поделился секретами съемок

В период эпидемии коронавируса многие известные режиссеры решили устраивать онлайн-показы своих проектов и в процессе отвечать на вопросы зрителей. Не остался в стороне от модной задумки и Джеймс Мэнголд, создатель фильма «Логан» о мутанте Росомахе из комиксов Marvel. Совместно с изданием Comicbook мужчина провел фанатский показ своего фильма и рассказал много неизвестных ранее фактов о картине.

Как выяснилось, юная актриса Дафни Кин получила роль дочки главного героя Росомахи после того, как во время кастинга смогла ударить Хью Джекмана настолько сильно, что у него появился синяк. Это стало главным плюсом, и ее утвердили на роль.

Один из диалогов между Росомахой и профессором Икс был полной импровизацией. Мэнголд не верил, что ему позволят сказать, что профессор Икс сам убил множество мутантов во время приступа деменции, однако же возражений от Marvel не поступило.

Во время финальной сцены актриса Дафни Кин по-настоящему не смогла сдержать слез.