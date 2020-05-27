И грянул «Гром»: в Сети появился официальный трейлер первого российского кинокомикса

Вечером 27 мая в Сети вышел трейлер первого полноценного российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор». Картина снята по отечественной серии комиксов и рассказывает об отважном офицере полиции Игоре Громе. У него нет суперспособностей, кроме одной — его невозможно остановить в борьбе с преступностью.

Но сюжет этого фильма стартует не с героя, а со злодея. В Санкт-Петербурге, где разворачивается история, появляется психопат в маске чумного доктора. Он мнит себя народным мстителем и начинает направо и налево карать коррупционеров и негодяев. Судя по трейлеру, у него будет суперкостюм со встроенным огнеметами. Столкнувшись с таким противником, майор Гром поймет, что ловить его стандартными методами полиции не получится. А дальше, как говорится, этому городу нужен свой супергерой.

Кстати, трейлер символично вышел в День города Санкт-Петербурга. Еще одна «пасхалка», отсылающая к северной столице России, — кавер на песню «Перемен» группы «Кино», который звучит на заднем фоне.

Трейлер демонстрирует зрителям, что отечественный кинематограф, скорее всего, наконец-то «дотянул» до голливудских стандартов съемки. Картина выйдет на экраны в 2021 году.

Добавим, что ранее компания BUBBLE Studios уже демонстрировала в каком качестве она собирается подойти к экранизации «Майора Грома». Три года назад вышел получасовой фильм о том, как полицейский задержал грабителей банка в масках хоккеистов из советского мультфильма, а два года назад в Сети появился 5-минутный ролик «Майор Гром: самолетики», в которой анонсировался приход Чумного доктора.