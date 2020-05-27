«Напоминает мини-театр»: режиссер трилогии «Любовь в большом городе» высказался о скринлайф-формате фильмов

В эпоху самоизоляции киноиндустрия обратилась к средствам цифрового мира – компьютерам, смартфонам и GoPro.

Из-за затянувшейся пандемии коронавируса на паузу поставлена не только привычная жизнь многих людей, но и работа целых отраслей. Кинопроизводство приостановили многие мировые гиганты индустрии, откладываются на неопределенный срок премьеры и релизы долгожданных лент.

Многие режиссеры, заскучав в изоляции, приняли правила игры нового времени и предложили звездам съемки на удаленке, то есть в формате скринлайф, когда действие разворачивается на экране смартфона или ноутбука.

За два месяца самоизоляции отечественные режиссеры предложили зрителям несколько подобных проектов. Один из них реализует кинодел Марюс Вайсберг. Режиссер и сценарист множества известных комедий, таких как «Бабушка легкого поведения» и трилогия «Любовь в большом городе», привлек к съемкам Филиппа Киркорова, Павла Деревянко, Марину Федункив к съемкам скетчкомов «В маске шоу». Он считает формат скринлайф простым и довольно живым вариантом, который в настоящее время позволяет артистам не зависеть от режима самоизоляции.

«Ты не зависишь от погоды, и от других факторов. Непредсказуемость съемочного процесса сведена к минимуму. Ну а к минусам относится тот факт, что такая кинолента больше напоминает мини-театр, и вся визуальная составляющая в ней теряется», — высказался режиссер в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Вайсберг считает, что скринлайф – не долгоиграющий формат, а примета времени. Контент, снятый таким образом, довольно быстро надоест зрителю. Однако станет неплохим инструментом, к которому режиссеры продолжат обращаться.