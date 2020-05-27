Создатель «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение сказки «Лабиринт»

Режиссер Скотт Дерриксон отошел от фильмов про супергероев Marvel и решил заняться чем-то более интересным. Напомним, мужчина был вынужден отказаться от работы над второй частью «Доктора Стрэнджа» из-за творческих разногласий с продюсерами. Он хотел сделать картину по настоящему мрачной и даже добавить ей немного хоррора. Так что теперь Дерриксоном заинтересовалась компания TriStar Pictures, и он будет работать над продолжением легендарной сказки из конца 80-х под названием «Лабиринт», сообщает издание Deadline.

Первый фильм хотя и провалился в прокате, но получил большую любовь зрителей годы спустя. История о том, как король гоблинов похитил ребенка и запер его в центре лабиринта по настоящему увлекала, а местами даже пугала зрителей разного возраста — благодаря отличному сюжету и реалистичным куклам. А исполнители главных ролей, Дэвид Боуи и Дженнифер Коннелли проявили себя отличными актерами.

Сценаристом новой картины стала Мэгги Левин, иных подробностей о продолжении «Лабиринта» пока нет.