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Локи против Капитана Америки: в Сети появился уникальный видеоролик со съемок «Мстителей»

Дублер Криса Эванса сразился с актером Томом Хиддлстоном на съемочной площадке.

Локи против Капитана Америки: в Сети появился уникальный видеоролик со съемок «Мстителей»
Том Хиддлстон. Фото: globallookpress

Уникальный видеоролик появился в Сети благодаря стараниям Сэма Харгрейва, который является дублером актера Криса Эванса в экранизациях комиксов Marvel. Мужчина случайно наткнулся на клип тренировки, во время которой он активно сражается с актером Томом Хиддлстоном на съемочной площадке проекта «Мстители».

Как написал Харгрейв, все происходило около девяти лет назад, а на видео тренировка эпичного противостояния из первых «Мстителей». В итоге на большом экране это превратилось в сражение между Капитаном Америкой и Локи. Дублер со смехом заявляет, что тогда они были молодыми и прыткими.

Напомним, фильм «Мстители» вышел в 2012 году и стал одной из главных кинопремьер того времени. Суммарно проект собрал в прокате более полутора миллиардов долларов.

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