«Сами себе и художники-постановщики, и костюмеры, и гримеры»: звезда сериала #СидЯдома Анна Котова-Дерябина о трудностях съемок в Zoom

Актриса призналась в интервью Teleprogramma.pro, чем займется после окончания пандемии и рассказала о съемках на удаленке. Премьера ситкома #СидЯдома на ТНТ - 25 мая.

Анна Котова-Дерябина как и все россияне оказалась в самоизоляции. Но это не повод унывать, уверена девушка. Дома оставаться нужно с пользой: найти себе занятие по душе или продолжить работать.

Анна пошла по второму пути и теперь может похвастаться опытом съемок в режиме zoom-конференции. Как это было и где посмотреть результат — на все эти вопросы актриса ответила порталу Teleprogramma.pro.

— Анна, расскажите про сериал #СидЯдома: о чем проект, кто ваша героиня и какая она?

— Простая, непритязательная девушка. Работает секретаршей. С одной стороны, неприхотливая, с другой — капризная. Любит, чтобы все было так, как ей хочется. Живет девичьей жизнью, вроде как хочет семью, но несильно. Любит кайфовать и жить в собственное удовольствие.

— Как вам опыт — сам себе оператор, постановщик, актриса?

— Все проходило по zoom-конференции: режиссер, продюсер, сценаристы и мы, актеры. Все делали сами. Выставляли кадр, показывали режиссеру на утверждение, как это должно выглядеть.

Сами выставляли свет, сами себе и художники-постановщики, и костюмеры, и гримеры. Опыт необычный, скажем так.

— Как лично вам дается самоизоляция? Чем занимаете себя дома?

— Сначала я отдыхала первую неделю. Как раз у меня закончился блок съемок и такой вынужденный «отпуск» пришелся кстати. Потом, когда просидела дома пару недель, начался день сурка.

Так что я постаралась максимально разнообразить свою жизнь: набрала разных онлайн-курсов, придумала себе кучу занятий, чтобы быть социально активной. Рано встаю по утрам, начинаю заниматься.

А потом начался съемочный процесс проекта «СидЯдома»: несколько дней в неделю посвящаю ему. Так что скучать не приходится.

— Были случаи, что нарушали режим? Как это происходило и не пришли штрафы?

— Да нет. Ничего такого со мной не происходило. Оформила себе цифровой пропуск и все.

— Не останавливали на улице за отсутствие маски (если ходите без нее), перчаток?

— Нет. Ничего подобного. Если иду в магазин, то беру с собой. Все время сидеть дома — это тоже ненормально. Дойти хотя бы до магазина, подышать свежим воздухом, необходимо. Как без кислорода организму?

Абсолютные ограничения позитивного эффекта не имеют — все хорошо в разумных пределах. С соблюдением мер предосторожности.

— Столкнулись с общенародными трудностями: ссоры с близкими, испорченные отношения, лишние килограммы?

— Дома у нас все хорошо, ни с кем отношения не испортила за время карантина. А что касается килограммов, то набираю понемногу, но не считаю это чем-то криминальным или жутко вредным.

И так ситуация стрессовая и непривычная для всех, запрещать себе еду, если очень хочется, — это уже угроза психике. Да, чуть набрала, но не волнуюсь. Что такого? Потом так же сброшу.

— Экономический кризис, спровоцированный пандемией, сильной отразился на вашем бюджете?

— Мне повезло, ребята позвали меня в сериал «СидЯдома», так что денежки зарабатываю даже на удаленке.

— Много проектов пришлось перенести или отказаться вовсе?

— Да, некоторые проекты перенеслись. В двух должны были быть досъемки — в апреле и мае. Конечно, пока это все переносится на июль, а там будем исходить из ситуации. Еще на конец лета и осень были запланированы проекты, надеюсь, к тому времени процесс возобновится.

— Как думаете, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни?

— Я не изучаю прогнозы на этот счет, да и предчувствий никаких нет. На кофейной гуще тоже не гадаю. Сейчас сложно понять, где фейки, а где реальные сведения, кто преувеличивает, а кто преуменьшает.

И потом, в нервозную атмосферу стараюсь не окунаться — не смотрю даже новости, потому что начинаю очень трепетно на них реагировать.

Это еще больший стресс. Придерживаюсь такой философии, что планировать сегодня мы не можем. Но ничего страшного в этом нет, жизнь не останавливается. Нужно стараться сделать существование на изоляции максимально комфортным. Радоваться сегодняшнему дню, не думать о плохом.

— Психологи советуют, чтобы облегчить изоляцию нужно поставить себе приятную цель: «Когда все закончится, первым делом я….». Что сделаете вы?

— Ох, ну я бы хотела слетать попутешествовать. Все-таки лето приближается. Это я очень люблю.

— Туристический сезон может открыться в середине июня. Туроператоры предлагают отправиться на российское побережье. Планируете посетить российские курорты или дождетесь, когда откроют международные границы?

— Четких предпочтений нет, но если за границу нельзя будет, то и в Сочи, и в Абхазию бы слетала с радостью. Просто не очень понятно, как это будет происходить.

Ограничения в любом случае ведь будут. Разрешения и так далее. Люди, возможно, испугаются куда-то лететь. Неизвестно, что будет дальше.

Премьера 25 мая на ТНТ в 19:00