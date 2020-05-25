Режиссер фильма «Охотники за привидениями» нашел причину провала проекта

Фильм «Охотники за привидениями» вышел в 2016 году и провалился в прокате. Кинокартина не понравилась как критикам, так и простым зрителям. И многие до сих пор пытаются выяснить, что же с проектом было не так. Режиссер картины Пол Фиг пообщался с журналистами издания Sirius XM и высказал свое мнение на этот счет.

По словам киношника, в провале фильма виноваты выборы, а именно участие Хиллари Клинтон в предвыборной гонке. Фиг объяснил, что именно появление женщины в списке кандидатов на ответственный пост вызвало такую негативную реакцию у зрителей. По этой причине проект, в котором на главных ролях были исключительно женщины, так и не стал успешным.

Правда, не совсем ясно, как выборы в США могут оправдать провал картины в других странах мира, но об этом Пол Фиг ничего не сказал.