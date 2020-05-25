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Режиссер фильма «Охотники за привидениями» нашел причину провала проекта

По мнению Пола Фига, во всем виновата Хиллари Клинтон.

Режиссер фильма «Охотники за привидениями» нашел причину провала проекта
Кадр из фильма "Охотники за привидениями". Фото: Sony Pictures Releasing

Фильм «Охотники за привидениями» вышел в 2016 году и провалился в прокате. Кинокартина не понравилась как критикам, так и простым зрителям. И многие до сих пор пытаются выяснить, что же с проектом было не так. Режиссер картины Пол Фиг пообщался с журналистами издания Sirius XM и высказал свое мнение на этот счет.

По словам киношника, в провале фильма виноваты выборы, а именно участие Хиллари Клинтон в предвыборной гонке. Фиг объяснил, что именно появление женщины в списке кандидатов на ответственный пост вызвало такую негативную реакцию у зрителей. По этой причине проект, в котором на главных ролях были исключительно женщины, так и не стал успешным.

Правда, не совсем ясно, как выборы в США могут оправдать провал картины в других странах мира, но об этом Пол Фиг ничего не сказал.

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