Новый фильм Кристофера Нолана еще не вышел, но уже угодил в скандал

Как оказалось, логотип кинокартины «Довод» практически один в один повторял лого другой компании.

Неприятная история произошла с новым фильмом Кристофера Нолана «Довод». Как выяснилось, необычное перевернутое написание букв в англоязычном логотипе TENET оказалось не оригинальным. Более того, фанаты фильмов известного режиссера быстро обнаружили, что уже существует компания TENET, которая занимается изготовлением запчастей для велосипедов.

В итоге пользователи Интернета были в ступоре, пытаясь понять, кто же занимается плагиатом. К сожалению, люди не разобрались в вопросе и принялись обвинять компанию по ремонту велосипедов, хотя и она, и логотип с перевернутыми буквами существуют уже не первый год, в отличии от еще даже не вышедшего на экраны фильма Нолана.

К счастью, конфликт удалось решить и режиссер написал письмо представителям TENET, в котором объяснил, что представители студии Warner прислали ему логотип компании. Нолан рассказал, что лого для своего фильма он разрабатывал более шести лет и точно нигде не подглядывал. В результате в фильме будет использоваться совсем другое написание слова TENET, а режиссер и компания по ремонту велосипедов разошлись миром.

Дата премьеры фильма «Довод» все еще не изменилась, 16 июля 2020 года.