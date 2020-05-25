«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Виновата Universal»: сценарист трилогии «Назад в будущее» объяснил наличие цензуры в фильме

Боб Гейл полностью оправдал Netflix за удаление из фильма сцены с обложкой эротического журнала.

«Виновата Universal»: сценарист трилогии «Назад в будущее» объяснил наличие цензуры в фильме
Кадр из фильма "Назад в будущее". Фото: Amblin Entertainment

Ситуация с неожиданной цензурой второго фильма из цикла «Назад в будущее» начинает проясняться. Напомним, зрители заметили, что в версии фильма от Netflix в одной из сцен по непонятной причине удалили обложку эротического журнала Oh LaLa, который находит главный герой. При этом ничего откровенного в фотографии не было, особенно для 2020 года.

Сценарист Боб Гейл, соавтор трилогии «Назад в будущее», объяснил, почему эта сцена была удалена. Как оказалось, Netflix тут вовсе не при чем. Вариант фильма с цензурой был создан студией Universal и предназначался для зарубежного рынка. В некоторых странах нельзя показывать полуобнаженную женщину, а именно такая была на обложке журнала.

«Виновата Universal, которая передала Netflix отредактированную версию фильма. Я узнал об этом дней десять назад благодаря внимательности фанатов и попросил студию исправить ошибку», — сообщил сценарист журналистам издания Hollywood reporter.

Боб Гейл также объяснил, что студия Netflix не редактирует фильмы, они всего лишь показывают зрителям те версии проектов, которые получают от киностудий.

Тэги

NetflixНовости googleНовости киноФильм "Назад в будущее"цензура
Loading...