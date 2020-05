«Виновата Universal»: сценарист трилогии «Назад в будущее» объяснил наличие цензуры в фильме

Ситуация с неожиданной цензурой второго фильма из цикла «Назад в будущее» начинает проясняться. Напомним, зрители заметили, что в версии фильма от Netflix в одной из сцен по непонятной причине удалили обложку эротического журнала Oh LaLa, который находит главный герой. При этом ничего откровенного в фотографии не было, особенно для 2020 года.

Сценарист Боб Гейл, соавтор трилогии «Назад в будущее», объяснил, почему эта сцена была удалена. Как оказалось, Netflix тут вовсе не при чем. Вариант фильма с цензурой был создан студией Universal и предназначался для зарубежного рынка. В некоторых странах нельзя показывать полуобнаженную женщину, а именно такая была на обложке журнала.

Hey @netflix you wanna explain to me why you edited #BackToTheFuturePart2 ?

This is the original scene.

You cut out the magazine cover discovery and 2 lines from Marty.

And not even that well. Your edit was sloppy AF.

What gives? pic.twitter.com/93PRXa3TMQ

— Salty Nerd (@salty_nerd) May 19, 2020