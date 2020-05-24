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Студия Pixar сняла мультфильм про геев

Новый проект озадачил многих поклонников популярной компании.

Студия Pixar сняла мультфильм про геев
Кадр из мультфильма Out. Фото: Pixar

Студия Pixar уже давно радует своих поклонников качественными мультфильмами и старается быть на острие трендов. Однако новый проект компании вызвал много вопросов среди любителей мультфильмов. На канале Disney+ вышел тизер нового короткометражного мультфильма Out. И дело в том, что впервые в истории главным героем мультфильма Pixar стал персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщает издание Deadline.

Сюжет рассказывает историю молодого человека по имени Грег, который переживает из-за переезда к своему партнеру Мануэлю. Проблема в том, что Грег не знает, как его родители воспримут этот важный жизненный шаг. В результате он пытается скрыть все факты своих отношений с мужчиной от родных. Финал, разумеется, окажется счастливым, родители примут сына таким, как он есть, а Грег наконец-то уедет жить к Мануэлю.

По словам президента Pixar Джима Морриса, эти фильмы не похожи ни на что, что когда-либо делали в Pixar. Студия дала возможность раскрыть потенциал отдельных художников и их изобретательные подходы к кинопроизводству.

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