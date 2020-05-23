Динозавры должны жить: франшиза «Мир Юрского периода» продолжится после выхода третьего фильма

История фильмов о динозаврах не закончится после выхода третьей части «Мира Юрского периода». Как сообщил продюсер проекта Фрэнк Маршалл журналистам издания Collider, в будущем зрителей ждут новые картины, которые вероятно станут перезапуском. Вероятно съемочная группа уже активно обсуждает идеи продолжения. Маршалл также заявил, что вероятно в будущем франшиза отойдет от концепции таинственного острова с парком полным динозавров, ведь по сюжету последнего фильма монстры уже прибыли на материк и активно обживаются.

Напомним, «Мир Юрского периода» это продолжение и перезапуск трилогии «Парк Юрского периода», созданной Стивеном Спилбергом в 1993 году. Тогда фильм произвел фурор, а сцена с первым взглядом на гигантских динозавров заставляла зрителей шокировано аплодировать. По сюжету на отдаленном острове ученые решили создать парк с динозаврами, однако все пошло не по плану и древние монстры вырвались на свободу.

В данный момент идет работа над картиной «Мир Юрского периода: Власть», съемки начались в феврале этого года, однако эпидемия коронавируса поставила их на паузу. Премьера картины намечена на лето следующего года.