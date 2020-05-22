«У него абсолютно съезжала крыша»: вышел документальный фильм об историке Соколове

Доцент СПбГУ жестоко убил свою аспирантку, с которой состоял в отношениях.

На видеосервисе PREMIER опубликован фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», полностью посвященный печально известному доценту СПбГУ Олегу Соколову, который жестоко убил аспирантку Анастасию Ещенко.

Журналисты смогли пообщаться и с другими жертвами преподавателя, которые почему-то предпочитали молчать и не выносить сор из избы. Интервью дали бывшие студентки Соколова и его знакомые. Особенно стоит отметить Екатерину Иванову, которую, по ее словам, историк сильно избил более десяти лет назад. Девушка писала заявление в полицию, но дело так и не было возбуждено.

По словам жертвы, историк буквально терял себя в моменты, когда облачался в боевой мундир. С людьми он вел себя по-хозяйски и буквально не выпускал из рук своих жертв.

«У него абсолютно съезжала крыша, когда он надевал мундир», — заявила Екатерина Иванова.

Также девушка объяснила, что историк постоянно ее контролировал и запрещал общаться с друзьями и родными, а в финале избил.