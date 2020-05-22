Что посмотреть по ТВ на выходных: мелодрамы для лирического настроя

Подборка фильмов, с которыми, по версии портала Teleprogramma.pro, вам не будет скучно.

Самоизоляция продолжается, и уже, кажется, не осталось ни одного сериала, который бы не был отсмотрен. Присмотритесь к мелодрамам. Портал Teleprogramma.pro предлагает подборку фильмов, от которых у вас останутся приятные эмоции.

Про любовь к городу и в городе

Кино – прекрасный способ не только увлекательно провести время, но и возможность путешествовать, не покидая пределов собственной квартиры.

Одна из самых красивых кинолент о столице Франции «Париж, я люблю тебя» доставит истинное удовольствие. Это 18 новелл, в которых главным героем является этот чудесный город, кино позволит посмотреть на него с самых разных сторон. А также раскроет множество граней чувства под названием любовь.

Про любовь к делу

Фильм «Аритимия» 2017 года с Александром Яценко и Ириной Горбачевой в главных ролях. Главный герой картины Бориса Хлебникова Олег – молодой фельдшер скорой помощи, простой медик, ежедневно сражающийся за жизни своих пациентов на вызовах, а также противостоящий системе, погрязшей в бюрократии.

Обычный, неидеальный, местами инфантильный паренек, который четко определился с профессией, но не определился в личной жизни. На алтарь служебного долга он положил свое счастье, которое в лице любимой девушки его покинуло. И он вновь и вновь отправляется на вызовы, чтобы совершать очередные подвиги…

Про научно-фантастическую любовь

Кинолента «Пассажиры» (2016 год) с участием Дженнифер Лоуренс и Крисса Пратта снята в духе голливудских блокбастеров про далекое будущее.

В космическом лайнере летят на другую планету тысячи землян. Путь длиной в 120 лет им предстоит преодолеть, находясь в глубоком «сне» — гибернации в специальной капсуле, поддерживающей в норме все жизненно важные процессы, но исключающей старения организма.

С одной из капсул случается сбой и она открывается. Проснувшийся из-за этого герой, оказывается в отчаянии — лететь еще почти сотню лет, а значит ему предстоит состариться, в отличие от других пассажиров.

Причем, в абсолютном одиночестве. Но до тех пор, пока не натыкается на ее капсулу. Любовь с первого взгляда заставляет его совершит страшное – взломать капсулу…

Про неслучайные случайности

«Интуиция» (2001 г) – это увлекательная история любви с Джоном Кьюсаком и Кейт Бекинсейл в главных ролях, преодолевшая годы и череду судьбоносных совпадений.

Познакомившись на рождественской распродаже в очереди, он и она провели чудесный веселый вечер вместе. И расстались, чтобы проверить: если они предназначены друг другу судьбой, то обязательно встретятся еще. Спустя 7 лет, их взаимные чувства не угасли, и они все-таки нашли друг друга. Случайно.

Пусть вас не смущает зимний пейзаж картины – красивая история любви может произойти в любое время года, ведь так?

Про семейные узы

«Маленькие женщины» (2019 г) – экранизация одноименного романа Луизы Мей Олкотт. Фильм о четырех сестрах и их матери, оставшихся во времена Гражданской войны США без главы семьи – он ушел на передовую.

Юным леди предстоит непростой период взросления, полный радости, задора и смеха, предательств и разочарований.

Причем, исходящих не только от чопорного общества, в котором, кажется, нет места эмансипированным женщинам.

Их семья – как маленький мир, который вместит все чувства девочек и вырастет вместе с ними. И все это – на глазах зрителя.

Невероятная актерская игра, завораживающе красивые исторические наряды, неподдельные эмоции – просмотр доставит настоящее удовольствие.