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Спустя десять лет: Эдгар Райт провел онлайн-показ фильма «Скотт Пилигрим против всех»

Режиссер ответил на вопросы поклонников и продемонстрировал интересные фотографии.

Спустя десять лет: Эдгар Райт провел онлайн-показ фильма «Скотт Пилигрим против всех»
Кадр из фильма "Скотт пилигрим против всех". Фото: Universal Pictures

Все чаще актеры и режиссеры Голливуда проводят совместные кинопоказы для своих зрителей, в процессе которых отвечают на вопросы и делятся подробностями о съемках.

Кинорежиссер Эдгар Райт не стал исключением: в 2010 году он снял комедию на все времена «Скотт Пилигрим против всех», а спустя 10 лет устроил онлайн-показ для своих поклонников. В процессе режиссер показал видеоролики съемочного процесса, некоторые из которых оказались довольно занимательными.

Например, для съемок в студии в Торонто был практически полностью воссоздан клуб Leeʼs Palace. Съемочная группа уделила много внимания к деталям, так что музыканты задействованные в фильме были буквально поражены тем, насколько правдоподобно все это выглядит.

Напомним, сюжет фильма «Скотт Пилигрим против всех» рассказывает историю молодого парня Скотта, который наконец-то находит свою избранницу на всю жизнь. Но, чтобы заполучить сердце красавицы, он должен одолеть ее бывших. Экранизация  одноименного популярного комикса получилась почти идеальной, без лишних спецэффектов и супергероев.

Режиссер также добавил, что фильм вновь вернется в кинотеатры уже этим летом, если ситуация с коронавирусом наконец-то уляжется.

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