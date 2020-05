Спустя десять лет: Эдгар Райт провел онлайн-показ фильма «Скотт Пилигрим против всех»

Все чаще актеры и режиссеры Голливуда проводят совместные кинопоказы для своих зрителей, в процессе которых отвечают на вопросы и делятся подробностями о съемках.

Кинорежиссер Эдгар Райт не стал исключением: в 2010 году он снял комедию на все времена «Скотт Пилигрим против всех», а спустя 10 лет устроил онлайн-показ для своих поклонников. В процессе режиссер показал видеоролики съемочного процесса, некоторые из которых оказались довольно занимательными.

Например, для съемок в студии в Торонто был практически полностью воссоздан клуб Leeʼs Palace. Съемочная группа уделила много внимания к деталям, так что музыканты задействованные в фильме были буквально поражены тем, насколько правдоподобно все это выглядит.

We actually recreated the real @LeesPalaceTO at the studio in Toronto (I think Pinewood?). It was so true to life, that members of @metric and @bssmusic who visited the set were rendered dumbstruck by the detail. #ScottPilgrim #WatchWithTheAcademy pic.twitter.com/ZTq4VN91J3

— edgarwright (@edgarwright) May 21, 2020