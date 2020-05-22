В России откроются новые автокинотеатры

Эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по кинотеатрам как по всему миру, так и в России. Практически все развлекательные заведения уже несколько недель стоят закрытыми и каждую минуту шансы на возобновление работы уменьшаются из-за растущих долгов за арендную плату. Однако сеть кинотеатров «Каро» планирует вернуть зрителей, открыв автокинотеатры в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Как сообщила президент компании «Каро» Ольга Зинякова РБК, шесть автокинотеатров вполне способны напомнить зрителям, что еще не все потеряно. Билеты будут приобретаться через интернет, после чего автолюбители займут места на парковке. Попкорн и другие снеки принесут сотрудники кинотеатра. По поводу стоимости билетов информации пока нет.

Разумеется, не стоит ждать кинопремьер, показывать будут преимущественно прошлогодние картины, на показ которых у кинотеатра есть права, а также авторское кино «Каро.Арт». Таким образом автокинотеатры все же не станут полноценной заменой, но в текущих условиях пандемии это хоть какой-то прогресс. В данный момент проект находится на согласовании с властями указанных выше городов.