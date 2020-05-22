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Съемки невозможны: актер Николас Холт отказался от участия в фильме «Миссия невыполнима — 7»

Место главного противника Тома Круза занял Эсай Моралес.

Съемки невозможны: актер Николас Холт отказался от участия в фильме «Миссия невыполнима — 7»
Николас Холт. Фото: globallookpress

В седьмой части картины «Миссия невыполнима — 7» не появится актер Николас Холт. Напомним, он должен был исполнить роль главного антагониста, но что-то пошло не так.

В деле оказался замешан коронавирус, из-за пандемии графики съемки практически всех проектов сильно сдвинулись. Оказалось, что Холт просто физически не может быть в нескольких местах одновременно, так что от роли пришлось отказаться.

Как сообщает издание Deadline, его место займет Эсай Моралес, известный по сериалам «Титаны», «Иерихон» и «Озарк». Именно он станет главным противником героя Тома Круза.

В данный момент студии Paramount и Skydance планируют приступить к съемкам в Италии, как только власти страны дадут на это официальное разрешение. Напомним, премьера фильма «Миссия невыполнима — 7» изначально была запланирована на лето следующего года, но из-за коронавируса ее перенесли на ноябрь.

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