«Великая» и другие картины, где американцы высмеивают русских

Интернет «громогласно хохочет» над новым сериалом «Великая» о Екатерине II с Эль Фаннинг, поскольку там собраны самые гротескные стереотипы о русских.

Здесь вам и наш любимый медведь, и рюмка водки на столе, и даже темнокожий князь Ростов, видимо, намекающий на происхождение Пушкина, и многие другие расхожие клише.

Впрочем, американцы уже неоднократно пытались понять загадочную русскую душу и практически каждый раз терпели крах. Давайте вспомним, в каких же западных фильмах наш человек запоминается больше всех остальных героев.

Иваны: Данко, Ванко и Драго

Практически в каждом голливудском фильме, где фигурируют русские, можно встретить персонажа по имени Иван. Особенно эта тенденция усилилась в 90-х годах, когда началось постепенное потепление отношений между двумя державами.

Зритель наверняка вспомнит Ивана Драго (Рокки-4), Ивана Ванко (Железный человек) и Ивана Данко (Красная жара).

Последнего, судя по всему, наградили фамилией любители русской классики. Ведь Данко – это знаменитый персонаж произведения Максима Горького «Старуха Изергиль», который отдал свое пылающее сердце людям.

Но Иван Данко, в исполнении Арнольда Шварценеггера, дает окружающим не сердце, а тумака, как говорили в известном мультфильме.

По сюжету фильма «Красная жара» Шварценеггер играет капитана милиции, который охотится за грузинским мафиози по кличке Роста, занимающимся поставкой наркотиков из США в СССР.

А как чувственно он произносит фразу «Кокаинум», которая спустя несколько лет превратилась в Интернет-мем!

Зловещие агенты КГБ

С Иваном Данко может конкурировать разве что герой фильма «Красный скорпион» Николай Раченко в исполнении Дольфа Лундгрена, который показывает, где раки зимуют, своим недругам в кабаке, под гимн России.

Во многих голливудских боевиках непременно присутствуют зловещие агенты КГБ. Так, на ум приходят кинокартины «Великий уравнитель» и «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс. В «Воробье» самый главный русский злодей вообще напоминает… президента России. На этом, пожалуй, поставим точку.

И, конечно, весьма запоминающимся получился сотрудник ФСБ Кирилл в фильме «Превосходство Борна», который только и делает, что соблазняет женщин и балуется наркотиками. А в свободное время подрабатывает киллером.

Шапка и молоток в космосе, а водка везде

А в знаменитом фильме «Армагеддон» Майкла Бэя американцы, видимо, вообще вспомнили председателя Комитета Государственной безопасности СССР Юрия Андропова, дав его фамилию одному из ключевых персонажей. Впрочем, речь в фильме идет вовсе не о спецслужбах, а о космосе.

По сюжету картины космонавт по имени Лев Андропов постоянно пьян и ходит в шапке-ушанке. Впрочем, нахождение в состоянии алкогольного опьянения не мешает ему починить космическую станцию, ударив молотком по люку.

Это можно сравнить с тем, как герой фильма «Марсианин» устраняет неполадки в космическом корабле с помощью скотча.

По официальной версии, образ Льва Андропова в этой картине появился благодаря истории о спасении орбитальной станции Салют-7 космонавтами с корабля Союз Т-13, когда вследствие отказа системы терморегуляции космонавты трудились прямо в шапках.

О, русские олигархи!

Еще один колоритный русский, хотя, скорее представитель библейской нации, появляется в фильме Гая Ричи «Рок-н-ролльщик».

В образе обаятельного олигарха Юрия Омовича легко угадывается Роман Абрамович. Как и многие персонажи Гая Ричи он выглядит настоящим джентльменом: вежливо ведет переговоры с коллегами по цеху, пускает пыль в глаза женщинам и даже преступления совершает с таким видом, будто действительно раскаивается в них.

Но по-настоящему Омович приходит в гнев, когда крадут его любимую картину…

Балалайки и медведи — наше все

Забавные стереотипы о наших людях в Голливуде встречаются не только в полнометражных фильмах, но и в клипах.

Так, в коротеньком видео на песню «Take me back to your house» группы Basement Jaxx концентрация всех клише просто зашкаливает. Причем, все эти юмористические представления иностранцев о славянах доведены до гротеска.

Здесь вы встретите и женщину, надевающую на себя несколько шуб, и мужчин с бородами, играющих на балалайках и больше напоминающих Григория Распутина, и конечно, танцующих медведей. А под занавес клипа главную героиню увозит на танке мужчина, подозрительно смахивающий на Сталина.

Когда нашими можно гордиться

Впрочем, было бы несправедливо показать, что наши люди всегда показаны в западных фильмах идиотами. Вспомните, например, сексуальную героиню франшизы «Мстители» Наташу Романову или фильм «Чернобыль», где отдается дань уважения ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Вспомним и образ разведчика Рудольфа Абеля в картине «Шпионский мост» Стивена Спилберга, которого арестовали агенты ФБР по подозрению в шпионаже в пользу Советского Союза.

Впоследствии его обменяли на американского летчика Гэри Пауэрса, чей самолет был сбит советской ракетой. Так вот, даже в самый критической ситуации на вопрос адвоката Донована (Том Хэнкс): «Неужели вы не волнуетесь», Абель спокойно отвечал: «А разве это поможет?» Вот именно этот образ и ближе всего к характеру нашего человека.