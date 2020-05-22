Все создано по шаблонам: американский журналист выяснил секрет песен из мультфильмов Disney

Репортер CBC Джастин МакЭлрой определил, что почти все композиции создаются по определенному принципу и весьма однотипны.

Неординарное расследование провел американский журналист и комик Джастин МакЭлрой. Как оказалось, большинство песен созданных для мультфильмов студии Disney были созданы по одинаковым шаблонам.

О своем исследовании корреспондент рассказал в Twitter. МакЭлрой обнаружил 18 однотипных ходов, на основе которых и создаются все мультяшные музыкальные композиции. Журналист обнаружил сразу несколько закономерностей, одной из которых стало то, что злодей чаще всего поет песню сразу после главных героев.

Музыкальные темы из творений Disney МакЭлрой разделил на несколько типов. Так, появилась категория «Это фильм», в нее попали песни, которые обычно звучат в начале проектов и описывают название или основную тему проекта.

В категорию «Я хочу» попали песни главных героев, которые объясняли зрителям свою мотивацию. Есть и категория «Вот что я скажу», в ней персонажи очень подробно и доходчиво объясняют, чего они хотят добиться в финале мультфильма.