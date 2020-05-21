В Сети появился новый тизер фильма «Довод» режиссера Кристофера Нолана

В Сети неожиданно появился новый тизер фильма «Довод» режиссера Кристофера Нолана. Ролик полон новых кадров, которых точно не было в первом трейлере картины. Однако качество видео оставляет желать лучшего, его создатели явно не планировали показывать тизер широкой публике, но благодаря отчаянному человеку со смартфоном мы можем наблюдать этот клип.

Стоит отметить, что полноценный и куда более длинный трейлер официально появится в Интернете уже 22 мая, так что ждать осталось недолго. О сюжете проекта пока ничего неизвестно, Нолан умеет хранить секреты, но явно в фильме будут как шпионы, так и не что сверхъестественное.

Главные роли в проекте исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Аарон Тейлор-Джонсон и другие. Напомним, мировая премьера «Довода» запланирована на 17 июля и о переносе речь пока не идет. Успеют ли кинотеатры открыться к этой дате — пока неизвестно.