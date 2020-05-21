Российский «Аванпост» выйдет в Японии

Российские фильмы продолжают выходить в прокат за рубежом, даже если не получили большого успеха на родине. Фантастический триллер «Аванпост» заинтересовал жителей Японии. Проект выйдет в прокат в стране восходящего солнца сразу после открытия кинотеатров после эпидемии коронавируса, то есть примерно в середине июня.

Как сообщает ТАСС, именно «Аванпост» станет одним из первых фильмов, которые смогут увидеть жители Японии после долгого перерыва в работе кинотеатров. Причем это будет не просто показ в нескольких небольших кинозалах, по сведениям журналистов, показы пройдут более чем на 100 экранах.

«Аванпост» рассказывает историю из недалекого будущего, в котором неизвестный катаклизм оставил без связи все человечество, а на остатки людей нападают неизвестные ранее существа. Режиссером проекта выступил Егор Баранов, а в главных ролях снялись Петр Федоров, Светлана Иванова и Алексей Чадов. В России «Аванпост» вышел еще в ноябре прошлого года и собрал в прокате более 160 миллионов рублей, при бюджете в 300 миллионов.