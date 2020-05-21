Черный огонь: создатель «Твин Пикса» показал мрачную короткометражку

Режиссер Дэвид Линч давно отошел от создания крупных кинопроектов и сейчас ведет свой канал на YouTube, где делится со своими поклонниками прогнозами погоды. Но, вероятно, совсем не это ждут от создателя «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв».

Напомним, режиссер объявил об окончании работы в кинобизнесе еще в мае 2007 года. По его словам, мир кино сильно изменился и он за ним просто не поспевает. Линча возмущало, что хорошие фильмы оказываются невостребованными зрителями, а основную кассу собирают такие проекты, за которые он бы никогда не взялся.

Тем временем на YouTube-канале режиссера внезапно появился короткометражный анимационный фильм «Огонь». Сценаристом выступил сам Линч, также режиссер взял на себя работу по созданию анимации и вел съемку. Хотя проект был снят в 2015 году, ранее увидеть ее можно было только на специальных выставках.

Судить о сюжете сложно, но если вам нравятся мрачные пейзажи преимущественно в черном цвете с весьма своеобразной музыкой — должно понравиться.