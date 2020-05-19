Совершенству нет предела: Джордж Лукас изменил концовку фильма «Империя наносит ответный удар»

Серия фильмов «Звездные войны» по праву считается легендарной и совсем неудивительно, что даже по прошествии стольких лет фанаты фантастической саги узнают все новые секреты о съемках проекта. Так в конце мая 1980 года, еще до начала проката фильма «Империя наносит ответный удар» в избранных кинотеатрах шли специальные показы картины. На один из таких сеансов заглянул и Джордж Лукас, после чего сразу же заявил, что фильм нужно доработать. Проблема, по мнению режиссера, была в самой концовке кинокартины, сообщает издание StarWars.

Как выяснилось, в оригинале во время финальной сцены зрителям было непонятно, на каком корабле находятся Люк и Лея, а на каком Чубакка и Лэндо. В итоге получалась путаница, которую нужно было срочно исправить. В результате за короткий срок была создана новая модель корабля, а также изменены диалоги и музыка. Благодаря вмешательству Лукаса появились сразу три новые сцены, которые изначально не планировались.

Напомним, при бюджете в 18 миллионов долларов сборы фильма «Империя наносит ответный удар» в США составили 209 миллионов.