«Круче, чем все челленджи в TikTok»: Сальма Хайек удивила поклонников фильмом 1941 года

В картине поставлены танцы, которые смогут повторить далеко не все современные танцоры.

18 мая голливудская актриса Сальма Хайек пожелала своим подписчикам в Instagram энергичной недели и для иллюстрации прикрепила к посту отрывок с старого черно-белого фильма-мюзикла. На видео запечатлены несколько танцоров, исполняющих какой-то безумный акробатический рок-н-ролл. Двигаясь очень быстро, мужчины и женщины швыряют и подбрасывают друг друга под динамичную музыку.

Ролик захватывает даже современного зрителя, который видел немало трюков и спецэффектов. Сама же актриса нашла ему весьма ироничное применение.

«Вот это реально круче, чем все челленджи в TikTok», — написала она.

«Это танец или реслинг?», «Могу смотреть на это бесконечно», «Не повторяйте это дома!» — такие комментарии оставили под видео подписчики Сальмы. Сама же звезда отметила, что если бы попыталась повторить нечто подобное, то, скорее всего, вылетела бы в окно.

Кстати, кому интересно, фильм называется Hellzapoppin («Ад раскрылся»), он был снят в 1941 году и является киноадаптацией одноименного бродвейского мюзикла. Кроме захватывающих танцев, в нем еще много сюрреалистического юмора. Кроме того, его создатели постарались максимально разрушить «четвертую стену».