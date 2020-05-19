«Времени у меня в фильме немного»: Колин Фаррелл разочаровал поклонников «Бэтмена»

Пока коронавирус остановил съемочные площадки большинства фильмов на планете, актеры и режиссеры продолжают делиться подробностями о своих проектах. Так, Колин Фаррелл рассказал журналистам издания GMA News Online свежие новости о картине «Бэтмен».

Уже давно известно, что актеру досталась роль не самого приятного персонажа — криминального злодея по кличке Пингвин. Но фанатов скорее разочарует информация о том, что роль Фарреллу досталась совсем небольшая, что-то на уровне второстепенного героя.

«Разумеется, я хочу как можно скорее вернуться к съемкам. Было интересно создавать Пингвина, его эстетику, его образ, хотя, нужно заметить, что времени у меня в фильме немного», — заявил Колин.

При этом актер заметил, что каждая сцена с его персонажем будет любопытной, хотя подробности предпочел не раскрывать.