Российский фантастический триллер «Спутник» покажут в США, Великобритании и Австралии

Новый фантастический фильм режиссера Егора Абраменко «Спутник» выйдет в прокат за пределами России. Картиной заинтересовались в США, Великобритании и Австралии. По предварительным данным, премьеры в этих странах должны состояться 14 августа. По словам кинопрокатчиков, это уникальный случай, когда прокат картины созданной в России начнется сразу в трех зарубежных странах. Также права на показ приобрели Германия и Франция, но дата релиза пока неизвестна.

Напомним, фильм начинается в СССР в 1983 году. Космонавт Константин Вешняков возвращается на Землю после долгого путешествия в космосе, однако выясняется, что в теле героя живет инопланетное существо, в мотивах которого придется разобраться ученым. Заниматься загадкой предстоит нейрофизиологу Татьяне Климовой, ее роль блистательно исполнила актриса Оксана Акиньшина. Премьера фильма в России состоялась 23 апреля, но из-за коронавируса удалось провести ее лишь в онлайн-кинотеатрах.