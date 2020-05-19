«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов
«Сказки на ночь»
«Жадный вельможа»
Алена Кравец: «На Рублевке все закупились аппаратами ИВЛ и тихо сидят по домам»
Звездные блоги
Звездный гость

У фильма «Лига справедливости» может появиться режиссерская версия на HBO Max

Кинобоссы наконец-то услышали мольбы фанатов комиксов DC.

У фильма «Лига справедливости» может появиться режиссерская версия на HBO Max
Кадр из фильма "Лига Справедливости". Фото: Warner Bros.

Режиссерская версия фильма «Лига справедливости» все же может появиться на свет. Издание DCEU Mythic сообщает о том, что расширенная версия проекта про супергероев будет опубликована на видеоплатформе HBO Max в обозримом будущем. В каком виде появится проект, пока неизвестно, это может быть как полноценный фильм на три часа, так и мини-сериал.

Напомним, уже 20 мая режиссер Зак Снайдер планирует провести совместный просмотр фильма «Человек из стали», во время которого, вероятно, и появится новая информация о «Лиге».

Фильм «Лига справедливости», появившийся в кинотеатрах, оставил большинство фанатов разочарованными, картина была полна киноляпов, а также выглядела так, словно в последний момент из нее вырезали огромные куски материала.

Также проблемы во время съемок возникли у режиссера Зака Снайдера, который вынужден был оставить свой пост прямо посередине съемочного процесса. Его место занял Джосс Уидон, который переделал почти готовый фильм на свой лад.

Тэги

"Лига справедливости"Новости кинорежиссерская версия
Loading...