У фильма «Лига справедливости» может появиться режиссерская версия на HBO Max

Режиссерская версия фильма «Лига справедливости» все же может появиться на свет. Издание DCEU Mythic сообщает о том, что расширенная версия проекта про супергероев будет опубликована на видеоплатформе HBO Max в обозримом будущем. В каком виде появится проект, пока неизвестно, это может быть как полноценный фильм на три часа, так и мини-сериал.

Напомним, уже 20 мая режиссер Зак Снайдер планирует провести совместный просмотр фильма «Человек из стали», во время которого, вероятно, и появится новая информация о «Лиге».

Фильм «Лига справедливости», появившийся в кинотеатрах, оставил большинство фанатов разочарованными, картина была полна киноляпов, а также выглядела так, словно в последний момент из нее вырезали огромные куски материала.

Также проблемы во время съемок возникли у режиссера Зака Снайдера, который вынужден был оставить свой пост прямо посередине съемочного процесса. Его место занял Джосс Уидон, который переделал почти готовый фильм на свой лад.