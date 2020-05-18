Фильм без сценария: Расселу Кроу пришлось стать сценаристом на съемках «Гладиатора»

20 лет назад на экранах кинотеатров появился легендарный фильм «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли. Хотя картина была полна ляпов и неточностей, зрителям проект понравился. Однако немногие знают, каким ужасом был процесс создания фильма. Кроу рассказал BBC Radio 1, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в процессе работы над этим шедевром.

Как выяснилось, к началу работы над фильмом сценарий состоял из 21 листа. Для примера, обычный сценарий среднего фильма занимает как минимум 100 листов. В итоге Кроу пришлось частично взять на себя роль сценариста, так же как и остальным участникам съемочной площадки. Как объяснил актер, скорее всего, это был худший из способов для съемок фильма. Но в итоге каким-то чудом из всего этого сложился проект, заслуживший премию «Оскар».

В определенный момент съемок настал такой момент, когда уже установили декорации и оставался один выходной день перед съемками, а сценарий все еще не был готов, его просто не было. Так что лишь коллективными усилиями удалось сочинить что-то внятное.