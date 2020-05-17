Очень горячо: появился рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Американское издание Esquire составило список из самых сексуальных фильмов всех времен и народов. Не совсем ясно, по каким критериям проходил отбор, но явно не по откровенности сцен в картинах. Об этом с уверенностью можно сказать взглянув на победителя — французскую историческую драму «Портрет девушки в огне», вышедшую в прокат в прошлом году. В центре сюжета история художницы, которую наняла богатая дама из высшего общества, чтобы та написала портрет ее дочери. Но в итоге между деятельницей искусства и ее прямой работодательницей возникает любовная связь. Картина получила приз за лучший сценарий в Каннах.

На втором месте картина «Искупление» с Джеймсом Макэвоем и Кирой Найтли, вышедшая в 2007 году. Фильм начинается в 1935 году и разворачивается на фоне Второй мировой войны. Тринадцатилетняя писательница Бриони Таллис меняет жизнь сразу нескольких человек, когда решает обвинить любовника старшей сестры в том, что он не совершал.

На третьем месте картина «Няня» 2017 года, с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг. Жуткий ужастик о сексуальной няне, которая по непонятным причинам хочет принести в жертву мальчика, за которым должна присматривать.