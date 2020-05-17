Создатель «На игле» снимет экранизацию библейской легенды о Мафусаиле

Режиссер Дэнни Бойл станет режиссером новой высокобюджетной картины «Мафусаил», разработкой которой занимается компания Warner Bros. Создатель «На игле» решил взять на главную роль в картине известного актера Майкла Б. Джордана, а сценаристом выступит Саймон Бофа, хорошо потрудившийся над «Миллионером из трущоб».

Изначально Warner Bros. хотела экранизировать известную легенду о Мафусаиле, который был старейшим человеком в истории, а его возраст перевалил за 900 лет. Однако, судя по сообщению издания Variety, от этого сценария пришлось отказаться, так что новая картина вряд ли будет касаться библейской темы.

Напомним, изначально главную роль должен был исполнить Том Круз, но кинобоссы решили, что у новичка Майкла Б. Джордана, после успеха спортивной драмы «Крид», будет куда больше успеха, так что выбрали именно его.

Дата премьеры нового фильма пока не объявлена, также как и хотя бы примерная дата начала съемок.