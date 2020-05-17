Райан Гослинг исполнит главную роль в фантастическом фильме «Проект «Да здравствует Мария»

Хорошие новости для всех любителей фантастических фильмов, одну из главных ролей в экранизации новой книги Энди Уира исполнит Райан Гослинг. Напомним, именно Уир написал «Марсианина», на основе которого был снят неплохой и одноименный фантастический проект с Мэттом Деймоном в главной роли.

О сюжете новой картины пока ничего неизвестно, ведь книга под названием «Проект «Да здравствует Мария» (в оригинале «Project Hail Mary») появится на прилавках магазинов лишь весной следующего года. По слухам, это вновь будет история про астронавта, которому на этот раз придется спасать мир. История банальна, но надеемся, что Уир сумеет удивить неожиданными поворотами сюжета.

Режиссерами фантастической картины станут совсем неожиданные киноделы — Фил Лорд и Кристофер Миллер. Дело в том, что ранее они сняли комедию «Мачо и ботан», а также мультфильм «ЛЕГО Фильм». Получится ли у них достойно справится с экранизацией фантастики — узнаем в следующем году. По мнению издания Variety, именно Гослинг настаивал на том, чтобы фильмом занимались Лорд и Миллер.