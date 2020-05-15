Прилучный или Круз: какие фильмы с участием любимых актеров можно посмотреть по ТВ в эти выходные

А также различные реалити-шоу и передачи. Читайте традиционный обзор телеэфира на 16 и 17 мая.

В субботу, 16 мая, в 14:00 гостем студии программы «Наедине со всеми» на Первом канале станет Светлана Светличная. Заслуженная артистка России расскажет об отношениях с мужем и конфликте с сыном, о профессии, а также о мини-юбках и предназначении. Сразу после интервью вы эфир выйдет легендарная «Стряпуха» — фильм, в котором Светличная впервые сыграла в главной роли и сразу завоевала всенародную любовь.

В тот же день Первый канал покажет специальный выпуск шоу «Пусть говорят». Вместе с Дмитрием Борисовым в студии программы звезды обсудят необычный формат «Евровидения» в этом году. Начало программы в 21:20.

А в 22:00 Первый одновременно с 46 странами покажет Eurovision: Europe Shine A Light. Это альтернативный традиционному вокальному конкурсу концерт без соревновательной составляющей, в котором все участники исполнят не только свои композиции, но и песню Love Shine A Light британской группы Katrina and the Waves, победившей на конкурсе в 1997 году. Прямой эфир состоится для телезрителей, живущих по московскому времени. Для других регионов концерт покажут на следующий день в то же время.

В воскресенье, 17 мая, в 15:50 в эфире Первого – документальный фильм о Любови Успенской «Почти любовь, почти падение», авторы которого расскажут о жизни и творчестве королевы русского шансона. После фильма-биографии телезрители смогут насладиться выступлением любимой артистки, — в 17:25 в эфир выйдет концерт Успенской, в котором прозвучат популярные хиты певицы.

В воскресенье на Первом будет дан старт летней серии игр в интеллектуальном клубе знатоков «Что? Где? Когда?». В первой игре примет участие команда Виктора Сиднева с блистательным Александром Друзем. Начнется игра в 22:00 (для региона с московским временем).

В субботу, 16 мая, в 18:00 телеканал «Россия 1» устроит вечер сюрпризов для певицы Наташи Королевой в эфире программы «Привет, Андрей!». Множество любимых хитов исполнительницы, палитра ярких воспоминаний, а также смешные пародии от друзей звезды. В воскресенье, 17 мая, в 17:30 продолжение зажигательного телепроекта «Танцы со звездами».

На НТВ в эту субботу в 21:00 в гостях у Леры Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» окажется художник Никас Сафронов. Мастер признается, что уже составил завещание, а также раскроет имена, которые упомянул в нем. Кроме того, творец расскажет, почему он до сих пор обеспечивает своих взрослых сыновей.

Поклонники Павла Прилучного, соскучившиеся по его творчеству, смогут, наконец, увидеть его на экране. В эфире телеканала ТНТ в субботу в 20:00 – комедия «Жизнь впереди». Вместе в одном кадре соберутся многие другие знаменитые актеры, такие, как Светлана Ходченкова, Сергей Бурунов и многие другие.

А в воскресенье, 17 мая, на ТНТ – продолжение реалити-сериала «Солдатки» в 19:00, и предфинальный выпуск «Холостяка». Антон Криворотов решил всех трех девушек познакомить с мамой и папой, и для этого отвезет из в Турцию. Время традиционное — 20:30.

Развлекательный телеканал СТС в субботу предлагает окунуться в фантастику. В 10:30 «Голодные игры», в 13:20 – «Голодные игры. И вспыхнет пламя», в 21:00 «Время», а в 23:05 – «Телепорт». В воскресенье, 17 мая, в 18:55 – комедийный боевик с Томом Крузом и Кэмерон Диас «Рыцарь дня», напичканный шпионскими страстями, романтикой и приключениями.