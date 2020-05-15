«Мы не совсем уверены»: Джонни Депп может не появиться в следующих «Пиратах Карибского моря»

Продюсер Джерри Брукхаймер очень уклончиво ответил на вопрос об участии актера в проекте.

Многие поклонники актера Джонни Деппа были в восторге узнать о том, что конфликт с Эмбер Херд подходит к концу, их кумира реабилитировали и практически готовы предложить роль в новых «Пиратах Карибского моря». Однако слухи могут так и не превратиться в правду, а Джек Воробей больше не появится в полнометражных фильмах. Продюсер проекта Джерри Брукхаймер в данный момент не подтверждает возвращение актера в состав съемочной группы.

«Мы не совсем уверены, какая роль будет у Джонни, поживем — увидим», — ответил Брукхаймер на вопрос о том, появится ли Депп в фильме.

Напомним, франшизу «Пираты Карибского моря» ждет не просто продолжение, а полноценный перезапуск. Об этом стало известно еще в конце 2018 года. Кинобоссы не хотели полностью закрывать проект, но после очень скромных кассовых результатов фильма «Мертвецы не рассказывают сказки» решили, что делу поможет только перезагрузка.

Как отметил Брукхаймер в интервью для издания Collider, в данный момент идет разработка сценария, который в скором времени отправится в компанию Disney для утверждения.