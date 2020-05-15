Скучно и банально: новый фильм с Томом Харди не понравился зрителям

Драму «Лицо со шрамом» режиссера Джоша Транка не оценили в том числе и критики.

Хотя большинство фильмов, в которых снимается Том Харди, без особых проблем завоевывают любовь как критиков, так и простых зрителей, с новым проектом что-то пошло не так. Новая драма режиссера Джоша Транка «Лицо со шрамом» прошла в формате онлайн, из-за коронавируса большинство кинотеатров во всем мире все еще закрыты. Сайт с обзорами киноновинок Rotten Tomatoes оценил новый проект довольно низко: всего 43% положительных отзывов от критиков и 41% от зрителей, по данным на 15 мая.

Большинство из посмотревших новую криминальную драму отмечают, что несмотря на всю любовь к Харди, фильм нельзя назвать захватывающим, большую часть времени он просто скучный и не несет в себе глубокого смысла.

Сюжет фильма «Лицо со шрамом» (в английской версии Capone) рассказывается о знаменитом гангстере Аль Капоне, который выходит из тюрьмы и начинает жить довольно обыденной жизнью, изредка предаваясь ностальгии о старых приключениях и созваниваясь с сыном. А также пытается вспомнить, куда же он спрятал 10 миллионов долларов.