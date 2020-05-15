Выходные по ТВ: 5 комедий, которые могут отвлечь от сами знаете чего

Нам так надоели сводки с «вирусного» фронта... Давайте проведем ближайшие субботу и воскресенье в компании любимых фильмов и актеров.

Легкие и добрые, старые и новые, лирические и музыкальные, любовные и шпионские – в подборке комедий, которую приготовил портал Teleprogramma.pro, многие найдут фильм по вкусу.

Они помогут не только поднять настроение, но и отвлечь от набившей оскомину темы коронавируса. Не забудьте только вовремя включить телевизор и найти нужный телеканал.

«Стряпуха» со Светланой Светличной и Владимиром Высоцким

Старая добрая советская комедия 1966 года о любви, снятая режиссером Эдмондом Кеосаяном.

Для Светланы Светличной — это первая главная роль в карьере, она сыграла молодую вдову казачку Павлину Хуторную, которая стала работать стряпухой на полевом стане – готовить еду для комбайнеров.

Появившись впервые на работе, Павлина сразу привлекла внимание всех местных кубанских колхозников, и отбоя от ухажеров у нее не было.

Как все-таки героиня нашла свою истинную любовь, и через что ей пришлось пройти – причем в комедии показаны не только смех, но и слезы, разочарование – смотрите в субботу, 16 мая, на Первом канале в 15-00.

«Жизнь впереди» с Павлом Прилучным и Светланой Ходченковой



Российская комедия 2017 года о встрече одноклассников режиссера Карена Оганесяна.

Спустя полтора десятка лет после окончания школы бывшие ученики 11 Б встречаются вместе. Но повод не радостный – это похороны одноклассника. И для каждого из приехавших на поминки встреча оказывается неким квантовым скачком в прошлое.

Всплывает все – и старые обиды, и первая любовь, и ссоры, и секреты. Настоящий водоворот страстей, в который попадут абсолютно все герои картины. Не пропустите в субботу, 16 мая, на телеканале ТНТ в 20-00.

«Рыцарь дня» с Томом Крузом и Кэмерон Диас.

Голливудский комедийный боевик 2010 года режиссера Джеймса Мэнголда.

Главная героиня Джун летит на свадьбу к своей младшей сестре. Свободная и независимая, девушка в салоне самолета встречает красавца соседа и решает познакомиться с ним.

Как это обычно бывает, мысленно девушка уже вышла за него замуж, но чтобы мечты стали реальностью, ей предстоит окунуться в невероятный мир спецзаданий, полный адреналина, риска и страсти, ведь ее новый бойфренд – секретный агент…

Погрузиться в полную шпионских приключений комедию предлагает телеканал СТС в воскресенье, 17 мая, в 18-55.

«Птичка на проводе» с Мелом Гибсоном и Голди Хоун.

Еще один комедийный боевик на СТС в воскресенье, но уже глубокой ночью, — в 00-20 для самых стойких.

Режиссер Джон Бэдхэм снял его в 1990 году. Киностилистика того времени, молодые голливудские звезды, сюжет о тайной жизни под прикрытием и блокбастерные клише – все и сразу в одной картине для истосковавшихся по классическим боевикам 90-х гурманов.

«Укрощение строптивой» с Людмилой Касаткиной и Андреем Поповым.

Советская комедия, мелодрама, снятая в 1661 году Сергеем Колосовым по знаменитой пьесе Уильяма Шекспира. Согласно старинному английскому обычаю, дочерей в семье выдают замуж по старшинству. Младшая уже готова к браку и всеми силами рвется из отеческого гнезда, но старшая вовсе не торопится под венец. Она намерена подойти к вопросу выбора подходящего жениха очень придирчиво. Не пропустите в субботу, 16 мая, на телеканале Культура в 10-25.