«Они показывают наших предков дегенератами»: Дмитрий Пучков раскритиковал фильм «На Париж»

Скандал с новым фильмом «На Париж», созданным режиссером Сергеем Саркисовым, продолжает разгораться. После критического обзора блогера Евгения Баженова (он же BadComedian) общественность с гневом обрушилась на создателей картины, в том числе на исполнителя главной роли, Дмитрия Певцова. Актер был даже вынужден использовать свои социальные сети, чтобы прояснить ситуацию, но в итоге лишь разозлил недовольных зрителей.

Как оказалось, не только BadComedian возмутился новым проектом. Известный кинопереводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков также весьма жестко раскритиковал фильм. Во время беседы с журналистами издания «5 канал» мужчина не стеснялся в выражениях. По словам Пучкова, подобные картины появляются в российском кинопроме уже 30 лет.

«Они совершенно осмысленно и осознано показывают наших предков-победителей какими-то дегенератами, которые по случаю Победы мчатся в публичный дом», — заявил переводчик.

Пучков также отметил, что если бы он снимал обзор на фильм «На Париж», то у него получилось бы еще злее, чем у Баженова.