«Комиксы для детей»: Венсан Кассель объяснил, почему не хочет сниматься в супергеройском кино

Актер Венсан Кассель уже очень давно работает в кинобизнесе и попробовал на себе множество разных ролей, но к определенным персонажам он никогда не притрагивался.

Журналисты издания Inverse решили выяснить, почему звезда избегает съемок в супергеройских блокбастерах, хотя точно известно, что предложения ему поступали. По словам актера, подобные роли ему попросту не интересны. Как объяснил Кассель, сам он давно перестал увлекаться подобным кино.

По мнению артиста, когда супергерои только начали появляться на большом экране, это было интересно, увидеть героев детства из мультфильмов в исполнении реальных актеров и со спецэффектами было круто. Но в современном мире подобные проекты просто перестали впечатлять.

«В детстве я был большим фанатом комиксов. Сейчас же считаю, что они для детей», — заявил актер.

Однако окончательно отказываться от ролей в популярных блокбастерах актер все же не хочет. По словам Касселя, он готов сыграть злодея в фильме какого-нибудь талантливого режиссера.